Канцлер Олаф Шольц 18 января провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Понятно, что мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы газовый транзит через Украину продолжался,

– сказал Шольц.

Также он в очередной раз подчеркнул, что нарушение территориального суверенитета Украины будет иметь "высокую цену".

Что известно о транзите газа через Украину

Российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину в январе 2022 года. Компания заказала лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ведет переговоры с европейскими партнерами о продлении контракта на транзит газа. Речь идет о сроке продолжительностью в 15 лет.

Российский "Газпром" с начала 2022 года снизил транзит газа через Украину в Словакию в 3 раза.

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