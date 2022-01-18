Канцлер Олаф Шольц 18 січня провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

До теми Москва за рік утричі зменшила транзит газу через Україну, – Макогон

Зрозуміло, що ми відчуваємо свою відповідальність за те, щоб газовий транзит через Україну продовжувався,

– сказав Шольц.

Також він вкотре підкреслив, що порушення територіального суверенітету України матиме "високу ціну".

Що відомо про транзит газу через Україну

Російський "Газпром" не забронював додаткові потужності для транзиту газу через Україну в січні 2022 року. Компанія замовила лише 21,6% запропонованих потужностей з прокачування через Польщу.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо продовження контракту на транзит газу. Мовиться про термін тривалістю у 15 років.

Російський "Газпром" з початку 2022 року знизив транзит газу через Україну до Словаччини у 3 рази.

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