Рассказал Гитанасу Науседе о текущей военной и гуманитарной ситуации в Украине. Также согласовали следующие шаги по вступлению Украины в ЕС. Чувствуем поддержку Литвы,

– написал в своем твиттере Зеленский.

Напомним, что Литва поддержала введение закрытого неба в Украине.

К теме Литовские волонтеры собрали для украинских военных 17 миллионов евро

Страна продолжает поддерживать Украину помогая не только информационно и политически, но и финансово. В частности Литовская волонтерская организация Blue / Yellow собрала на нужды украинских защитников 17 миллионов евро.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!