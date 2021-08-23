Об этом глава прибалтийской страны сообщил во время первого саммита Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа.
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Я с удовольствием приветствую всех на первом саммите Крымской платформы. Я чувствую себя здесь (в Украине – 24 канал) как дома, здесь я среди моих самых близких друзей – украинцев,
– сказал политик.
Гитанас Науседа отметил: "Приятно знать, что мы готовы решать ту тотальную несправедливость, вызванную оккупацией Крыма. Для каждого литовца понятно, что Крым – это неотъемлемая часть независимой Украины".
Необходимо ужесточать санкции
Президент Литвы подчеркнул, что чрезвычайно важно держать вопрос Крыма среди перечня главных вопросов международной повестки дня.
Мы объединены представлением о том, что права крымчан должны быть восстановлены в соответствии с международным правом. Мы все остаемся преданными сторонниками украинской территориальной целостности и суверенитета,
– заметил он.
По словам президента, также необходимо продолжать работать над ужесточением санкций до тех пор, пока Украина не восстановит свой суверенитет на территории Крыма.
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