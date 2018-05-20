Цифра шокирует: сколько пластиковых пакетов в год используют в мире
По данным ООН, каждую минуту в мире используют примерно 10 миллионов пластиковых пакетов.
Такие впечатляющие данные обнародовали специалисты Программы ООН по окружающей среде.
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Так, по данным специалистов, в течение года люди на планете используют до 5 триллионов пластиковых пакетов, это примерно 10 миллионов пакетов в минуту.
Такие убийственные для экологии полиэтиленовые сумки были найдены и на вершине Эвереста, и в глубинах океана, а также в полярных льдах.
Проблеме выработки и переработки пластика обложку июньского номера посвятило издание National Geographic.
Источник: 24 Канал
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