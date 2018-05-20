Цифра шокує: скільки пластикових пакетів за рік використовують у світі
За даними ООН, щохвилини у світі використовують приблизно 10 мільйонів пластикових пакетів.
Такі вражаючі дані оприлюднили спеціалісти Програми ООН з навколишнього середовища.
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Так, за даними фахівців, впродовж року люди на планеті використовують до 5 трильйонів пластикових пакетів, це приблизно 10 мільйонів пакетів на хвилину.
Такі вбивчі для екології поліетиленові торбини були знайдені і на вершині Евересту, і в глибинах океану, і навіть у полярних льодах.
Проблемі продукування та переробки пластику обкладинку червневого номера присвятило видання National Geographic.
Джерело: 24 Канал
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