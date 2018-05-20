Цифра шокує: скільки пластикових пакетів за рік використовують у світі

За даними ООН, щохвилини у світі використовують приблизно 10 мільйонів пластикових пакетів.

Такі вражаючі дані оприлюднили спеціалісти Програми ООН з навколишнього середовища.

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Так, за даними фахівців, впродовж року люди на планеті використовують до 5 трильйонів пластикових пакетів, це приблизно 10 мільйонів пакетів на хвилину.

Такі вбивчі для екології поліетиленові торбини були знайдені і на вершині Евересту, і в глибинах океану, і навіть у полярних льодах.

Up to 5 trillion plastic bags are used every year. It's time for everyone to get on board to #BeatPlasticPollution. Join the push for #WorldEnvironmentDay on 5 June: https://t.co/R9UemxjrId pic.twitter.com/sRMV4ziYYh — UN Environment (@UNEnvironment) 20 травня 2018 р.

Проблемі продукування та переробки пластику обкладинку червневого номера присвятило видання National Geographic.