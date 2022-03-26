Он рассказал о новой цифровой блокаде России, которая приближает победу нашей страны. Ведь Федоров убежден, что в том числе и цифровая блокада заставит россиян выйти на протесты.
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Минцифры на протяжении последнего времени активно занимается этим вопросом и призывают компании покидать рынок страны-агрессора, а вместе с ними – IT-специалисты.
Кто присоединился к цифровой блокаде
- Гиганты Apple и Google разорвали связи с российскими платежными картами "Мир". Apple удаляет карты мира в качестве опции в Apple Pay. Ожидается, что Apple удалит из сервиса уже имеющиеся карты в ближайшие дни. В то же время Google приостановил пилотный план, который позволит клиентам использовать карты "Мир" в Google Pay в России.
- Terrasoft навсегда уходит с рынков России и Беларуси. Кроме этого, компания уже инвестировала в поддержку украинской армии и волонтерские проекты более 10 млн грн.
- Российский интернет-холдинг VK остался без доступа к серверам Microsoft. Компания закрыла доступ, из-за чего в работе почтового сервиса Mail.ru появились проблемы. Пользователи уже не могут просматривать файлы, которые прикреплены к письмам.
- Российский киберспортивный клуб Team Spirit (чемпионы мира по Dota 2) переезжает из Москвы в Белград. Команда также отказывается от расширения инфраструктуры в Москве.
- Сервис Spotify полностью прекратил свою деятельность в России. Ранее он лишь приостанавливал продажу подписки Premium в стране-агрессоре в связи с выходом из страны Visa и Mastercard. Теперь же Spotify покинул рынок.
- OLX Group выходит из России.
- Приложения "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк", "ФК Открытие" и "Новикомбанк" теперь недоступны для загрузки в Play Market. Однако в случае, если приложение было загружено ранее, оно работает без изменений.
- Компания Schlumberger, которая занимается разработкой технологических и цифровых решений для энергетической сферы, тоже приостановила новые инвестиции в Россию.
Ранее Федоров объяснял, что главная задача цифровой блокады – пробудить активных людей в России. Они либо покинут страну из-за невозможности зарабатывать в ней деньги, либо выйдут на протесты или же просто выскажут свое мнение о том, что на самом деле делает страна-агрессор в Украине.
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