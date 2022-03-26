Він розповів про нову цифрову блокаду Росії, яка наближає перемогу нашої країни. Адже Федеров переконаний, що зокрема і цифрова блокада змусить росіян вийти на протести.

До теми Spotify повністю припиняє свою діяльність у Росії

Мінцифри впродовж останнього часу активно займається цим питанням та закликають компанії покидати ринок країни-агресорки, а разом з ними – IT-фахівці.

Хто долучився до цифрової блокади

Гіганти Apple і Google розірвали зв'язки з російськими платіжними картками "Мир". Apple вилучає картки "Мир" як опцію в Apple Pay. Очікується, що Apple видалить із сервісу уже наявні карти найближчими днями. Водночас Google призупинив пілотний план, який дозволить клієнтам використовувати картки "Мир" у Google Pay в Росії.

розірвали зв'язки з російськими платіжними картками "Мир". Apple вилучає картки "Мир" як опцію в Apple Pay. Очікується, що Apple видалить із сервісу уже наявні карти найближчими днями. Водночас Google призупинив пілотний план, який дозволить клієнтам використовувати картки "Мир" у Google Pay в Росії. Terrasoft назавжди йде з ринків Росії та Білорусі. Окрім цього, компанія вже інвестувала в підтримку української армії та волонтерські проєкти понад 10 млн грн.

назавжди йде з ринків Росії та Білорусі. Окрім цього, компанія вже інвестувала в підтримку української армії та волонтерські проєкти понад 10 млн грн. Російський інтернет-холдинг VK залишився без доступу до серверів Microsoft. Компанія закрила доступ, через що в роботі поштового сервісу Mail.ru з’явились проблеми. Користувачі уже не можуть переглядати файли, які прикріплені до листів.

Компанія закрила доступ, через що в роботі поштового сервісу Mail.ru з’явились проблеми. Користувачі уже не можуть переглядати файли, які прикріплені до листів. Російський кіберспортивний клуб Team Spirit (чемпіони світу з Dota 2) переїжджає з Москви в Белград. Команда також відмовляється від розширення інфраструктури в Москві.

(чемпіони світу з Dota 2) переїжджає з Москви в Белград. Команда також відмовляється від розширення інфраструктури в Москві. Сервіс Spotify повністю припинив свою діяльність в Росії. Раніше він лише призупиняв продаж підписки Premium в країні-агресорці у зв’язку із виходом з країни Visa і Mastercard. Тепер же Spotify покинув ринок.

повністю припинив свою діяльність в Росії. Раніше він лише призупиняв продаж підписки Premium в країні-агресорці у зв’язку із виходом з країни Visa і Mastercard. Тепер же Spotify покинув ринок. OLX Group виходить із Росії.

виходить із Росії. Застосунки "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк", "ФК Открытие" и "Новикомбанк" відтепер недоступні для завантаження в Play Market. Проте у випадку, якщо застосунок був завантажений раніше, то він працює без змін.

Проте у випадку, якщо застосунок був завантажений раніше, то він працює без змін. Компанія Schlumberger, яка займається розробкою технологічних і цифрових рішень для енергетичної сфери, теж призупинила нові інвестиції в Росію.

Раніше Федоров пояснював, що головна задача цифрової блокади – пробудити активних людей у Росії. Вони або покинуть країну через неможливість заробляти у ній гроші, або вийдуть на протест. Або ж просто висловлять свою думку про те, що насправді робить країна-агресорка в Україні.

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