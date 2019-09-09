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      Цифровой акцизной маркой по контрабанде

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      Цифровой акцизной маркой по контрабанде

      Предложения по внедрению цифровой марки акцизного налога для алкогольных напитков раздаются в экспертной среде уже несколько лет. Точнее, об этом даже не говорят, а об этом кричат.

      В частности, с идеей введения электронной акцизной марки эксперты Комитета импорта и торговли алкогольными напитками Европейской Бизнес Ассоциации выступают уже давно.

      Сейчас акцизная марка представляет собой бумажку с перечнем информации, которая позволяет идентифицировать легальный алкоголь контролирующему органу.

      Цель введения цифровой акцизной марки проста и понятна – борьба с теневым рынком, невозможность реализации продукции без уплаты акцизного налога, минимизация влияния человеческого фактора на администрирование. Иными словами, чем меньше человеческого контакта с продукцией (не важно какой), тем меньше коррупции и контрабанды.

      Как утверждает один из топменеджеров группы компаний Industrail Innovation Group Георгий Бейлин, цифровая голографическая акцизная марка была разработана и введена в оборот еще 10 лет назад. И тогда, и теперь – это уникальное изобретение, аналогов которому нет нигде в мире.

      "Украина – мощный центр развития голографии, наши ученые – передовики в мире технологий, мы входим в тройку мировых лидеров в сфере защитных элементов", – уверяет Георгий Бейлин.

      Впрочем, процессы, которые происходят в Украине, больше напоминают движение "назад в прошлое". Цифровая голографическая акцизная марка о которой говорит Георгий Бейлин, уже была в Украине в 2009 году. Благодаря этому шагу доходы от подакцизных товаров увеличились на 60%. Это официальные данные.

      Но нечистые на руку чиновники-коррупционеры посчитали собственные убытки и в 2013-м году Кабмин эту марку, так сказать, упростил, а в 2015 году вообще убрал защитную голограмму и вернул бумажку образца 1999 года, который имел примитивную защиту от подделок.

      Благодаря такой комбинации, по данным налоговиков, в 2018 году недополучения Госбюджета от подакцизных товаров составили 2,6 млрд грн, а в 2019 году уже 4,6 млрд! То есть, кто-то на эту сумму стал богаче. Но, это точно не государство.

      Специалисты украинской группы компании IIG (Industrial Innovation Group – Индустриальная Инновационная Группа) представили свой проект комплексной государственной системы суперсовременной информационной системы управления в режиме онлайн акцизной маркой Track & Trace.

      На самом деле, это является требованием Евросоюза. Еще в 2014 году они обязали своих членов ввести такую ​​систему контроля для табачных изделий. Страны ЕС новую цифровую акцизную марку ввели за два года. Теперь это легко может сделать и Украина.

      Специалисты ООО "Полли-Сервис" уверяют, если страна хочет побороть контрабанду она должна ввести цифровую голографическую марку нового поколения и комплексную информационную автоматизированную систему управления акцизной маркой Track & Trace, которая имеет 2D штрих-код, содержащий смарт-код и голограмму со скрытым защитным элементом (спектральная метка).

      Более эффективного способа борьбы с контрабандой, чем цифровая акцизная марка пока не существует, уверяют ученые группы компаний IIG.

      Как пояснил генеральный директор ЗАО "ВТИ" Андрей Первушин, главная цель их продукта – помочь правительству увеличить поступления от налогов без дополнительной нагрузки на потребителей. Ведь мы имеем негативный пример правительства Владимира Гройсмана, который увеличил на 40% акцизный сбор, но не получил увеличение поступлений в Госбюджет. Зато уровень контрабанды только возрос.

      Наша система – это система централизованного контроля, когда в режиме онлайн проводится наблюдение от маркировки продукции (проверки, упаковки) до доставки, хранения и продажи. А также до ее экспорта и импорта. Но, главное – это невозможность влиять на базу данных и систему контроля производителям и импортерам. Этому будет противодействовать регистрация всей цепочки поставок и обмена информацией,
      – заявил Андрей Первушин.

      Украинские компании "Полли-Сервис" и "Голография" хоть завтра могут взяться за выпуск цифровой голографической акцизной марки нового поколения и в год могут производить до 9 миллиардов таких "документов", защищенных от "клонирования" и подделок.

      Важно, что акцизная марка нового поколения применяется с использованием универсального существующего оборудования и не требует переоснащения оборудования для ее нанесения. Она легко идентифицируется и интегрируется с существующими системами у всех производителей алкогольных и табачных изделий. При этом стоимость марок на табачные изделия не превысит 1/8 части выкуренной сигареты, а стоимость марок на алкогольные изделия не превысит стоимость одной капли напитка.

      Вопрос в том – хочет правительство бороться с алкогольными и табачными контрабандистами, хочет пойти по пути предшественников и прикрывать тех, кто обворовывает бюджет, то есть нас с вами?!

      Автор Мирослава Стасив

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      Теги: Новости Украины Табак Контрабанда
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