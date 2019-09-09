Цифровою акцизною маркою по контрабанді

Пропозиції щодо впровадження цифрової марки акцизного податку для алкогольних напоїв лунають в експертному середовищі уже декілька років. Точніше, про це навіть не оворять, а про це кричать.

Зокрема, з ідеєю запровадження електронної акцизної марки експерти Комітету імпорту та торгівлі алкогольними напоями Європейської Бізнес Асоціації виступають вже давно.

Наразі акцизна марка являє собою папірець із переліком інформації, яка дозволяє ідентифікувати легальний алкоголь контролюючому органу.

Мета запровадження цифрової акцизної марки проста і зрозуміла – боротьба з тіньовим ринком, неможливість реалізації продукції без сплати акцизного податку, мінімізація впливу людського фактора на адміністрування. Іншими словами, чим менше людського контакту з продукцією (не важливо якою), тим менше корупції та контрабанди.

Як стверджує один із топменеджерів групи компаній Industrail Innovation Group Георгій Бейлін, цифрова голографічна акцизна марка була розроблена та ведена в обіг ще 10 років тому. І тоді, і тепер – це унікальний винахід, аналогів якому немає ніде у світі.

"Україна – потужний центр розвитку голографії, наші науковці – передовики у світі технологій, ми входимо у трійку світових лідерів у сфері захисних елементів", – запевняє Георгій Бейлін.

Втім, процеси, які відбуваються в Україні, більше нагадують рух "назад у минуле". Цифрова голографічна акцизна марка про яку говорить Георгій Бейлін, уже була в Україні у 2009-му році. Завдяки цьому крокові доходи від підакцизних товарів збільшились на 60%. Це офіційні дані.

Але нечисті на руку чиновники-корупціонери порахували власні збитки і у 2013-му році Кабмін цю марку, так би мовити, спростив, а у 2015 році взагалі прибрав захисну голограму і повернув папірець зразка 1999 року, котрий мав примітивний захист від підробок.

Завдяки такій комбінації, за даними податківців, у 2018 році недоотримання Держбюджету від підакцизних товарів склали 2,6 млрд грн, а у 2019 році вже 4,6 млрд! Тобто, хтось на цю суму став багатшим. Але, це точно не держава.

Фахівці української групи компанії IIG (Industrial Innovation Group – Індустріальна Інноваційна Група) презентували свій проєкт комплексної державної системи суперсучасної інформаційної системи управління в режимі онлайн акцизною маркою Track&Trace.

Насправді, це є вимогою Євросоюзу. Ще у 2014 році вони зобов'язали своїх членів запровадити таку систему контролю для тютюнових виробів. Країни ЄС нову цифрову акцизну марку запровадили за два роки. Тепер це легко може зробити і Україна.

Спеціалісти ТОВ "Поллі-сервіс" запевняють, якщо країна хоче побороти контрабанду вона має запровадити цифрову голографічну марку нового покоління та комплексну інформаційну автоматизовану систему управління акцизною маркою Track&Trace, котра має 2D штрих-код, містить смарт-код і голограму з прихованим захисним елементом (спектральна мітка).

Більш ефективного способу боротьби з контрабандою, аніж цифрова акцизна марка поки не існує, запевняють науковці групи компаній IIG.

Як пояснив генеральний директор ПрАТ "ОТІ" Андрій Первушин, головна мета їхнього продукту – допомогти уряду збільшити надходження від податків без додаткового навантаження на споживачів. Адже ми маємо негативний приклад уряду Володимира Гройсмана, котрий збільшив на 40% акцизний збір, але не отримав збільшення надходжень до Держбюджету. Натомість, рівень контрабанди лише зріс.

Наша система – це система централізованого контролю, коли в режимі онлайн проводиться спостереження від маркування продукції (перевірки, пакування) до доставки, збереження та продажу. А також до її експорту та імпорту. Але, головне – це неможливість впливати на базу даних та систему контролю виробникам та імпортерам. Цьому буде протидіяти реєстрація всього ланцюжка постачання та обміну інформації,

– заявив Андрій Первушин.

Українські компанії "Поллі-Сервіс" та "Голографія" хоч завтра можуть взятися за випуск цифрової голографічної акцизної марки нового покоління і в рік можуть виробляти до 9 мільярдів таких "документів", захищених від "клонування" та підробок.

Важливо, що , акцизна марка нового покоління застосовується з використанням універсального існуючого обладнання і не потребує переоснащення обладнання для її нанесення. Вона легко ідентифікується та інтегрується з існуючими системами у всіх виробників алкогольних та тютюнових виробів. При цьому вартість марок на тютюнові вироби не перевищить 1/8 частини викуреної сигарети, а вартість марок на алкогольні вироби не перевищить вартість однієї краплі алкогольного напою.

Питання в тому – чи хоче уряд боротися з алкогольними та тютюновими контрабандистами, чи хоче піти шляхом попередників та прикривати тих, хто обкрадає бюджет, тобто нас з вами?!

Автор Мирослава Стасів