Восьмой игровой день чемпионат мира в Катаре подарил нам центральное противостояние всего группового этапа – Германия против Испании. По итогам этого игрового дня компанию Франции в плей-офф еще никто не составил.

Интересно Итоги восьмого дня ЧМ-2022: Марокко шокирует, Германия спасается, Канада забивает и вылетает

Испания 1:1 Германия

Невероятная цифра у сборной Испании. За первые 2 тура "Фурия Роха" забила уже 8 голов. Интересно, что на победном для себя чемпионате в ЮАР испанцы суммарно забили 8 мячей за 7 матчей.

Альваро Мората стал лишь 6 игроком в истории Мундиалей, забившим 2 гола после выходов на замену. Сначала он забил Коста-Рике, а также отличился в воротах сборной Германии.

Мануэль Нойер повторил рекорд немца Зепа Майера и бразильца Клаудио Таффарела по количеству матчей на чемпионате мира среди вратарей. Для Мануэля это был 18 матч на Мундиалях. Если немец сыграет против Коста-Рики, установит новый рекорд.

Хорватия 4:1 Канада

Игрок сборной Хорватии Матео Ковачич – один из лучших распасовщиков в истории чемпионатов мира. В поединке против Канады точность его передач составила 93%. Лучший показатель был только у Лоттара Матеуса в 1990 году во встрече с Югославией – 95%.

Иван Перишич превзошел свое достижение. Он лучший хорват в истории мейджоров по показателю гол+пасс. Иван принял участие непосредственно в 15 голах – 9 результативных ударов, 6 ассистов.

Сборная Канады забила свой первый гол на Мундиалях в целом. Североамериканцы играли на чемпионате мира 1986, тогда не забивали. Гол Альфонсо Дэвиса дебютный для канадцев. А вот очков сборная "кленовых листьев" еще так и не набирала.

Бельгия 0:2 Марокко

Сборная Марокко впервые одержала победу на чемпионатах мира с 1998 года. Предыдущий раз Марокканцы обыграли сборную Шотландии 3:0 23 июня 1998 года.

Сборная Бельгии потерпела уже 7 поражения в последних 19 матчах. Столько же поражений у бельгийцев было в 74 предыдущих матчах.

Абдельхамид Сабири забил первый гол на этом чемпионате мира прямым ударом со штрафного. Кроме того, это первый гол марокканцев со стандарта в истории выступлений на Мундиалях.

Япония 0:1 Коста-Рика