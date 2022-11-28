Восьмий ігровий день чемпіонат світу в Катарі подарував нам центральне протистояння всього групового етапу – Німеччина проти Іспанії. За підсумками цього ігрового дня компанію Франції у плей-оф ще ніхто не склав.

Цікаво Підсумки восьмого дня ЧС-2022: Марокко шокує, Німеччина рятується, Канада забиває і вилітає

Іспанія 1:1 Німеччина

Неймовірна цифра у збірної Іспанії. За перші 2 тури "Фурія Роха" забила вже 8 голів. Цікаво, що на переможному для себе чемпіонаті в ПАР іспанці сумарно забили 8 м'ячів за 7 матчів.

Альваро Мората став лише 6 гравцем в історії Мундіалей, який забив 2 голи після виходів на заміну. Спочатку він забив Коста-Риці, а також відзначився у воротах збірної Німеччини.

Мануель Ноєр повторив рекорд німця Зепа Маєра та бразильця Клаудіо Таффарела за кількістю матчів на чемпіонаті світу серед воротарів. Для Мануеля це був 18 матч на Мундіалях. Якщо німець зіграє проти Коста-Рики встановить новий рекорд.

Хорватія 4:1 Канада

Гравець збірної Хорватії Матео Ковачич один з найкращих розпасовщиків в історії чемпіонатів світу. У поєдинку проти Канади точність його передач склала 93%. Кращий показник був лише у Лоттара Матеуса в 1990 році в зустрічі з Югославією – 95%.

Іван Перішич перевершив своє досягнення. Він найкращий хорват в історії мейджорів за показником гол+пас. Іван узяв участь безпосередньо у 15 голах – 9 результативних ударів, 6 асистів.

Збірна Канади забила свій перший гол на Мундіалях загалом. Північноамериканці грали на чемпіонаті світу 1986 року, тоді не забивали. Гол Альфонсо Девіса дебютний для канадців. А ось очок збірна "кленового листя" ще так і не набирала.

Бельгія 0:2 Марокко

Збірна Марокко вперше перемогла на чемпіонатах світу з 1998 року. Попередній раз Марокканці обіграли збірну Шотландії 3:0 23 червня 1998 року.

Збірна Бельгії зазнала вже 7 поразки в останніх 19 матчах. Стільки ж поразок у бельгійців було в попередніх 74 матчах.

Абдельхамід Сабірі забив перший гол на цьому чемпіонаті світу прямим ударом зі штрафного. Крім того, це перший гол марокканців зі стандарту в історії їхніх виступів на Мундіалях.

Японія 0:1 Коста-Рика