По итогам поединков 29 ноября мы получили еще 2 сборные участницы плей-офф, к Францию присоединились Бразилия и Португалия. В общей сложности 9 игровой день в Катаре получился самым результативным от старта турнира – 14 голов.

Важно Итоги девятого дня ЧМ-2022: Бразилия и Португалия уже празднуют, а Гана и Камерун удивляют

Португалия 2:0 Уругвай

Сборная Португалии впервые с 2006 года выиграла 2 матча чемпионата мира подряд. В первом туре португальцы обыграли Гану 3:2, во втором – Уругвай со счетом 2:0. В 2006 году Португалия играла в полуфинале чемпионата мира.

Бруну Фернандеш набрал 4 очка по системе гол+пас (2 гола и 2 ассиста) за 2 матча нынешнего чемпионата мира.

Пепе стал 3 наиболее возрастным полевым игроком чемпионата мира. В матче с Уругваем его возраст составил 39 лет 275 дней. Старше защитника на чемпионате мира были только Роже Милла (42 года 39 дней) и Атиба Гатчинсон (39 лет 292 дня), играющий на этом турнире в составе сборной Канады.

Бразилия 1:0 Швейцария

Сборная Бразилии не проигрывает на групповом этапе чемпионатов мира с 2002 года – 17 матчей.

Сборная Бразилии 9 раз подряд вышла в плей-офф чемпионата мира.

Сборная Бразилии не допустила ни одного удара в створ ворот за первые 2 матча чемпионата мира. Такой же показатель был у сборной Франции в 1998 году, и тогда французы выиграли чемпионат мира.

Южная Корея 2:3 Гана

Чо Ге Сон – первый кореец в истории чемпионатов мира, оформивший дубль.

Мохамед Кудус – первый в истории игрок сборной Ганы, оформивший дубль на чемпионате мира.

Мохамед Кудус стал вторым самым молодым африканцем, забившим на чемпионате мира. В матче с Южной Кореей ему было 22 года и 118 дней. Самым молодым является нигериец Ахмед Муса, забивший Аргентине в возрасте 21 года и 254 дней в 2014 году.

Камерун 3:3 Сербия