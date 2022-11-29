За підсумком поєдинків 29 листопада ми отримали ще 2 збірні учасниці плей-оф, до Франції доєднались Бразилія і Португалія. Загалом 9 ігровий день у Катарі вийшов найрезультативнішим від старту турніру – 14 голів.

Важливо Підсумки дев'ятого дня ЧС-2022: Бразилія і Португалія вже святкують, а Гана і Камерун дивують

Португалія 2:0 Уругвай

Збірна Португалії вперше з 2006 року виграла 2 матчі чемпіонату світу поспіль. У першому турі португальці обіграли Гану 3:2, у другому – Уругвай з рахунком 2:0. У 2006 році Португалія грала в півфіналі чемпіонату світу.

Бруну Фернандеш набрав 4 очки за системою гол+пас (2 голи і 2 асисти) за 2 матчі нинішнього чемпіонату світу.

Пепе став 3 найбільш віковим польовим гравцем чемпіонату світу. У матчі з Уругваєм його вік склав 39 років 275 днів. Старшими за захисника на чемпіонаті світу були лише Роже Мілла (42 роки 39 днів) й Атіба Гатчинсон (39 років 292 дні), який грає на цьому турнірі у складі збірної Канади.

Бразилія 1:0 Швейцарія

Збірна Бразилії не програє на груповому етапі чемпіонатів світу з 2002 року – 17 матчів.

Збірна Бразилії 9 раз поспіль вийшла у плей-оф чемпіонату світу.

Збірна Бразилії не допустила жодного удару у площину воріт за перші 2 матчі чемпіонату світу. Такий самий показник був у збірної Франції в 1998 році, і тоді французи виграли чемпіонат світу.

Південна Корея 2:3 Гана

Чо Ге Сон – перший кореєць в історії чемпіонатів світу, який оформив дубль.

Мохамед Кудус – перший в історії гравець збірної Гани, який оформив дубль на чемпіонаті світу.

Мохамед Кудус став другим наймолодшим африканцем, який забивав на чемпіонаті світу. У матчі з Південною Кореєю йому було 22 роки і 118 днів. Наймолодшим є нігерієць Ахмед Муса, який забив Аргентині у віці 21 року і 254 днів у 2014 році.

Камерун 3:3 Сербія