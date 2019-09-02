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      ЦИК досрочно прекратила полномочия 5 нардепов и зарегистрировала новых

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      ЦИК прекратила полномочия депутатов, избранных в Кабмин
      ЦИК прекратила полномочия депутатов, избранных в Кабмин / dt.ua

      Центральная избирательная комиссия досрочно отменила полномочия 5 народных депутатов от "Слуги народа", избранных в Кабинет Министров. На их место в Верховную Раду пришли 5 новых депутатов, которые были в избирательном списке партии.

      Так, потеряли полномочия народных депутатов Денис Малюська, Алексей Оржель, Владислав Криклий, Анна Новосад и Михаил Федоров, сообщает ЦИК.

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      Все они были избраны на должности министров в правительстве, а решение комиссии было принято из-за их личных заявлений о сложении депутатских полномочий.

      Вместо них в Раду пройдут 5 новых депутатов от "Слуги народа":

      • №130 – Остапенко Анатолий;
      • №131 – Татьяна Цыба;
      • №132 – Иван Калаур;
      • №133 – Юлия Гришина;
      • №134 – Ольга Руденко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Верховная Рада Слуга народа Владислав Криклий Ганна Новосад Денис Малюська ЦИК Михаил Федоров Алексей Оржель
      Источник: 24 канал
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