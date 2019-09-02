ЦИК досрочно прекратила полномочия 5 нардепов и зарегистрировала новых
Центральная избирательная комиссия досрочно отменила полномочия 5 народных депутатов от "Слуги народа", избранных в Кабинет Министров. На их место в Верховную Раду пришли 5 новых депутатов, которые были в избирательном списке партии.
Так, потеряли полномочия народных депутатов Денис Малюська, Алексей Оржель, Владислав Криклий, Анна Новосад и Михаил Федоров, сообщает ЦИК.
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Все они были избраны на должности министров в правительстве, а решение комиссии было принято из-за их личных заявлений о сложении депутатских полномочий.
Вместо них в Раду пройдут 5 новых депутатов от "Слуги народа":
- №130 – Остапенко Анатолий;
- №131 – Татьяна Цыба;
- №132 – Иван Калаур;
- №133 – Юлия Гришина;
- №134 – Ольга Руденко.
Как распределились места в Верховной Раде / инфографика 24 канала