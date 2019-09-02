ЦИК досрочно прекратила полномочия 5 нардепов и зарегистрировала новых

Центральная избирательная комиссия досрочно отменила полномочия 5 народных депутатов от "Слуги народа", избранных в Кабинет Министров. На их место в Верховную Раду пришли 5 новых депутатов, которые были в избирательном списке партии.

Так, потеряли полномочия народных депутатов Денис Малюська, Алексей Оржель, Владислав Криклий, Анна Новосад и Михаил Федоров, сообщает ЦИК.

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Все они были избраны на должности министров в правительстве, а решение комиссии было принято из-за их личных заявлений о сложении депутатских полномочий.

Вместо них в Раду пройдут 5 новых депутатов от "Слуги народа":

№130 – Остапенко Анатолий;

№131 – Татьяна Цыба;

№132 – Иван Калаур;

№133 – Юлия Гришина;

№134 – Ольга Руденко.



Как распределились места в Верховной Раде / инфографика 24 канала



Новый Кабинет Министров Украины / инфографика 24 канала