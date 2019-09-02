ЦВК достроково припинила повноваження 5 нардепів та зареєструвала нових
Центральна виборча комісія достроково скасувала повноваження 5 народних депутатів від "Слуги народу", які були обрані до Кабінету Міністрів. На їх місце до Верховної Ради прийшли 5 нових депутатів, які були у виборчому списку партії.
Так, втратили повноваження народних депутатів Денис Малюська, Олексій Оржель, Владислав Криклій, Ганна Новосад та Михайло Федоров, повідомляє ЦВК.
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Усі вони були обрані на посади міністрів в уряді, а рішення комісії було ухвалене через їх особисті заяви про складання депутатських повноважень.
Замість них до Ради пройдуть 5 нових депутатів від "Слуги народу":
- №130 – Остапенко Анатолій;
- №131 – Тетяна Циба;
- №132 – Іван Калаур;
- №133 – Юлія Гришина;
- №134 – Ольга Руденко.
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