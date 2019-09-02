15:24
2 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
      Вєсті Кремля
      20:00, 31 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:42, 31 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      ЦВК достроково припинила повноваження 5 нардепів та зареєструвала нових

      309 Читать новость на русском
      ЦВК припинила повноваження депутатів, обраних до Кабміну
      ЦВК припинила повноваження депутатів, обраних до Кабміну / dt.ua

      Центральна виборча комісія достроково скасувала повноваження 5 народних депутатів від "Слуги народу", які були обрані до Кабінету Міністрів. На їх місце до Верховної Ради прийшли 5 нових депутатів, які були у виборчому списку партії.

      Так, втратили повноваження народних депутатів Денис Малюська, Олексій Оржель, Владислав Криклій, Ганна Новосад та Михайло Федоров, повідомляє ЦВК.

      До слова: Гончарук хоче досягти зростання економіки на 40% за 5 років: амбітні плани нового прем'єра

      Усі вони були обрані на посади міністрів в уряді, а рішення комісії було ухвалене через їх особисті заяви про складання депутатських повноважень.

      Замість них до Ради пройдуть 5 нових депутатів від "Слуги народу":

      • №130 – Остапенко Анатолій;
      • №131 – Тетяна Циба;
      • №132 – Іван Калаур;
      • №133 – Юлія Гришина;
      • №134 – Ольга Руденко.

      Розподіл місць у Верховній Раді
      Як розподілилися місця у Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

      Міністри, члени Кабінету Міністрів
      Новий Кабінет Міністрів України / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      22859
      Теги: Денис Малюська Новини України Новини політики Слуга народу ЦВК Верховна Рада Олексій Оржель Владислав Криклій Ганна Новосад Михайло Федоров Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Три альтернативы российскому газу, или Украина, США и Польша ударили Москву по больному месту
      сьогодні , 15:10 Три альтернативы российскому газу, или Украина, США и Польша ударили Москву по больному месту
      Блог Медіа 1298
      Ураган "Доріан" руйнує Багами та наближається до Флориди: останні новини
      сьогодні , 13:52 Ураган "Доріан" руйнує Багами та наближається до Флориди: останні новини
      3198
      Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      сьогодні , 12:00 Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      677
      Музичні новинки серпня: 10 пісень та альбомів, які не можна пропустити
      сьогодні , 13:00 Музичні новинки серпня: 10 пісень та альбомів, які не можна пропустити
      Олена Булан 272
      Разом з культурою втратимо й Україну
      сьогодні , 12:01 Разом з культурою втратимо й Україну
      Блог Медіа 774
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук