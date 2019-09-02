ЦВК достроково припинила повноваження 5 нардепів та зареєструвала нових

Центральна виборча комісія достроково скасувала повноваження 5 народних депутатів від "Слуги народу", які були обрані до Кабінету Міністрів. На їх місце до Верховної Ради прийшли 5 нових депутатів, які були у виборчому списку партії.

Так, втратили повноваження народних депутатів Денис Малюська, Олексій Оржель, Владислав Криклій, Ганна Новосад та Михайло Федоров, повідомляє ЦВК.

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Усі вони були обрані на посади міністрів в уряді, а рішення комісії було ухвалене через їх особисті заяви про складання депутатських повноважень.

Замість них до Ради пройдуть 5 нових депутатів від "Слуги народу":

№130 – Остапенко Анатолій;

№131 – Тетяна Циба;

№132 – Іван Калаур;

№133 – Юлія Гришина;

№134 – Ольга Руденко.



Як розподілилися місця у Верховній Раді / інфографіка 24 каналу



Новий Кабінет Міністрів України / інфографіка 24 каналу