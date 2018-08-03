ЦИК определилась с бюджетом на выборы 2019 года: цифры

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 3 августа, утвердила планируемые расходы на проведение президентских и парламентских выборов 2019 года. В целом сумма составит минимум четыре миллиарда гривен.

Об этом сообщил Отдел взаимодействия со средствами массовой информации Секретариата Центральной избирательной комиссии.

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В ЦИК утвердили расходы по четырем бюджетным программам, по которым будут подаваться соответствующие запросы. Речь идет о программе проведения выборов президента, на которую нужно будет выделить почти 2 миллиарда 400 миллионов гривен, программу проведения выборов народных депутатов Украины, на которые собираются потратить несколько меньшую сумму – почти два миллиарда гривен. А также значительно менее затратные программы проведения выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов и "Функционирование Государственного реестра избирателей", на каждую из которых планируется выделить чуть меньше 250 миллионов гривен.

Полномочия почти всех членов ЦИК закончились еще в 2014 году

К слову, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а в Верховную Раду – 27 октября 2019 года. Роль ЦИК в выборах в определенных моментах определяющая, ведь именно ее члены считают голоса избирателей и объявляют официальные результаты.

Напомним, что в состав ЦИК входят 15 человек, правда, срок полномочий почти всех завершился еще в июне 2014 года. Депутаты и президент четыре за годы так и не согласовали список новых членов ЦИК. Законодательство Украины предусматривает, что кандидатов в ЦИК подают депутатские фракции пропорционально их численности. Далее список должен согласовать президент и проголосовать парламент.