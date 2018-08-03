ЦВК визначилась з бюджетом на вибори 2019 року: цифри

Центральна виборча комісія у п'ятницю, 3 серпня, затвердила плановані видатки на проведення президентських та парламентських виборів 2019 року. Загалом сума становитиме щонайменше чотири мільярди гривень.

Про це повідомив Відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Центральної виборчої комісії.

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У ЦВК затвердили видатки за чотирма бюджетними програмами, щодо яких будуть подаватись відповідні запити. Мова йде про програму проведення виборів президента, на яку потрібно буде виділити майже 2 мільярди 400 мільйонів гривень, програму проведення виборів народних депутатів України, на які збираються витратити дещо меншу суму – майже два мільярди гривень. А також значно менш витратні програми проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та "Функціонування Державного реєстру виборців", на кожну з яких планують виділити трохи менше за 250 мільйонів гривень.



Повноваження майже усіх членів ЦВК закінчились ще у 2014 році

До слова, вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року, а до Верховної Ради – 27 жовтня 2019 року. Роль ЦВК у виборах у певних моментах визначальна, адже саме її члени рахують голоси виборців та оголошують офіційні результати.

Нагадаємо, що до складу ЦВК входять 15 осіб, щоправда, термін повноважень майже усіх завершився ще в червні 2014. Депутати та президент чотири за роки так і не погодили список нових членів ЦВК. Законодавство України передбачає, що кандидатів до ЦВК подають депутатські фракції пропорційно до їхньої чисельності. Далі список має погодити президент і проголосувати парламент.