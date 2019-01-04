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      ЦИК подтвердила победу команды Юлии Тимошенко на выборах в ОТГ

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      ЦИК подтвердила победу команды Юлии Тимошенко на выборах в ОТГ
      ЦИК подтвердила победу команды Юлии Тимошенко на выборах в ОТГ

      Официальные данные Центризбиркома по итогам выборов в 78 ОТГ, которые состоялись 23 декабря в 13 областях, свидетельствуют, что партия "Батькивщина" получила абсолютную поддержку избирателей, и в то же время доказывают махинации с цифрами, которые были обнародованы "Блоком Петра Порошенко".

      Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Иван Крулько.

      По его словам, сегодня уже всем очевидно, что БПП даже на местных выборах манипулировала результатами подсчета голосов.

      "Последние дни все информпространство было "красное" от аномального количества манипуляций от "порохоботов", мол, БПП победила на выборах в 78 ОТГ. Если посмотреть на "данные" БПП, желанных 25,4% у них нет ни в варианте с самовыдвиженцами, ни без самовыдвиженцев. А тезис, что их цифры базируются на том, что самовыдвиженцы шли при их поддержке, просто смешон. С таким же успехом любая партия могла объявить, что все самовыдвиженцы – это их кандидаты", – объясняет Крулько.

      По данным сайта ЦИК, "Батькивщина" – абсолютный победитель гонки. За нее проголосовали 34,3%, 23,5% - у БПП, 9% - у Аграрной партии, 7,2% - у Радикальной партии.

      "Это данные без двух ОТГ. Когда и по ним результаты ЦИК обнародует, все сойдется с тем, о чем публично заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Произошло то, о чем предупреждала "Батькивщина" – нужно было дождаться информации на сайте ЦИК, и все фейки разоблачены", – подчеркнул он.

      Политик напомнила, что ЦИК была сформирована с грубыми нарушениями, по представлению президента Порошенко, и большинство в ней – от БПП. Поэтому вполне можно прогнозировать, что к таким манипуляциям власть будет прибегать во время президентской кампании, когда правящая партия назовет себя победителем, а ЦИК будет вынуждена "подтягивать" результат голосования.

      "Новогодняя математика от ЦИК хорошо демонстрирует настоящую картину с выборами в ОТГ и то, кто занимается фейками. Но сейчас главная задача всех демократических сил – не допустить таких приписок и манипуляций со стороны БПП, которые мы смогли увидеть на примере выборов в ОТГ, на президентских выборах. Здесь значительно выше ставки и желание сманипулировать результатами будет в разы больше. Защита результатов и честный подсчет – вот что будет иметь ключевое значение", – подытожил Иван Крулько.

      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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