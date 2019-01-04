ЦВК підтвердила перемогу команди Юлії Тимошенко на виборах в ОТГ

Офіційні дані Центрвиборчкому за підсумками виборів у 78 ОТГ, які відбулись 23 грудня в 13 областях, свідчать, що партія "Батьківщина" здобула абсолютну підтримку виборців, і водночас доводять махінації з цифрами, які були оприлюднені "Блоком Петра Порошенка".

Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина", народний депутат Іван Крулько.

За його словами, сьогодні вже всім очевидно, що БПП навіть на місцевих виборах маніпулювала результатами підрахунку голосів.

"Останні дні увесь інформпростір був "червоний" від аномальної кількості маніпуляцій від "порохоботів", мовляв, БПП перемогла на виборах у 78 ОТГ. Якщо подивитися на "дані" БПП, омріяних 25,4% у них немає ні у варіанті з самовисуванцями, ні без самовисуванців. А теза, що їхні цифри базуються на тому, що самовисуванці йшли за їхньої підтримки, просто смішна. З таким самим успіхом будь-яка партія могла оголосити, що всі самовисуванці – це їхні кандидати", – пояснює Крулько.

За даними сайту ЦВК, "Батьківщина" – абсолютний переможець перегонів. За неї проголосували 34,3%, 23,5% – у БПП, 9% – у Аграрної партії, 7,2% – у Радикальної партії.

"Це дані без двох ОТГ. Коли і щодо них результати ЦВК оприлюднить, усе зійдеться з тим, про що публічно оголошувала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Сталося те, про що попереджала "Батьківщина" – потрібно було дочекатися інформації на сайті ЦВК, і всі фейки викриті", – наголосив він.

Політик нагадав, що ЦВК була сформована з грубими порушеннями, за поданням президента Порошенка, і більшість у ній – від БПП. Тож цілком можна прогнозувати, що до таких маніпуляцій влада вдаватиметься під час президентської кампанії, коли провладна партія назве себе переможцем, а ЦВК буде змушена "підтягувати" результат голосування.

"Новорічна математика від ЦВК добре демонструє справжню картину з виборами до ОТГ і те, хто займається фейками. Але зараз головне завдання всіх демократичних сил – не допустити таких приписок і маніпуляцій з боку БПП, які ми змогли побачити на прикладі виборів в ОТГ, на президентських виборах. Тут значно вищі ставки і бажання зманіпулювати результатами буде в рази більшим. Захист результатів і чесний підрахунок – ось що матиме ключове значення", – підсумував Іван Крулько.