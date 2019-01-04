16:59
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, 3 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      ЦВК підтвердила перемогу команди Юлії Тимошенко на виборах в ОТГ

      493 Читать новость на русском
      ЦВК підтвердила перемогу команди Юлії Тимошенко на виборах в ОТГ
      ЦВК підтвердила перемогу команди Юлії Тимошенко на виборах в ОТГ

      Офіційні дані Центрвиборчкому за підсумками виборів у 78 ОТГ, які відбулись 23 грудня в 13 областях, свідчать, що партія "Батьківщина" здобула абсолютну підтримку виборців, і водночас доводять махінації з цифрами, які були оприлюднені "Блоком Петра Порошенка".

      Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина", народний депутат Іван Крулько.

      За його словами, сьогодні вже всім очевидно, що БПП навіть на місцевих виборах маніпулювала результатами підрахунку голосів.

      "Останні дні увесь інформпростір був "червоний" від аномальної кількості маніпуляцій від "порохоботів", мовляв, БПП перемогла на виборах у 78 ОТГ. Якщо подивитися на "дані" БПП, омріяних 25,4% у них немає ні у варіанті з самовисуванцями, ні без самовисуванців. А теза, що їхні цифри базуються на тому, що самовисуванці йшли за їхньої підтримки, просто смішна. З таким самим успіхом будь-яка партія могла оголосити, що всі самовисуванці – це їхні кандидати", – пояснює Крулько.

      За даними сайту ЦВК, "Батьківщина" – абсолютний переможець перегонів. За неї проголосували 34,3%, 23,5% – у БПП, 9% – у Аграрної партії, 7,2% – у Радикальної партії.

      "Це дані без двох ОТГ. Коли і щодо них результати ЦВК оприлюднить, усе зійдеться з тим, про що публічно оголошувала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Сталося те, про що попереджала "Батьківщина" – потрібно було дочекатися інформації на сайті ЦВК, і всі фейки викриті", – наголосив він.

      Політик нагадав, що ЦВК була сформована з грубими порушеннями, за поданням президента Порошенка, і більшість у ній – від БПП. Тож цілком можна прогнозувати, що до таких маніпуляцій влада вдаватиметься під час президентської кампанії, коли провладна партія назве себе переможцем, а ЦВК буде змушена "підтягувати" результат голосування.

      "Новорічна математика від ЦВК добре демонструє справжню картину з виборами до ОТГ і те, хто займається фейками. Але зараз головне завдання всіх демократичних сил – не допустити таких приписок і маніпуляцій з боку БПП, які ми змогли побачити на прикладі виборів в ОТГ, на президентських виборах. Тут значно вищі ставки і бажання зманіпулювати результатами буде в рази більшим. Захист результатів і чесний підрахунок – ось що матиме ключове значення", – підсумував Іван Крулько.

      Теги: Новини політики Новини України ВО Батьківщина Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      сьогодні , 16:00 Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      Павло Казарін 262
      12 страв на Святвечір
      сьогодні , 15:30 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку
      сьогодні , 15:00 Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку
      Олексій Чибісов 1298
      Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
      сьогодні , 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
      Альона Захарова 806
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Дніпропетровськ: В урну вкинули пачку бюлетенів (Відео)
       28 жовтня 2012 , 20:18 5
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Україна – Чехія: на матчі Ліги націй очікується аншлаг
       15 жовтня 2018 , 18:18
      Головні новини футболу 15 жовтня: Англія на виїзді обіграла Іспанію, збірна України готується до важливої гри Ліги націй
       16 жовтня 2018 , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук