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      ЦИК увеличила бюджет на президентские выборы: известна цифра

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      Центральная избирательная комиссия увеличила расходы на выборы из-за рекордного количества кандидатов
      Центральная избирательная комиссия увеличила расходы на выборы из-за рекордного количества кандидатов / Фото из открытых источников

      Центральная избирательная комиссия почти на 10 миллионов гривен увеличила бюджет на проведение президентских выборов. Кроме этого, ЦИК утвердила распределение расходов государственного бюджета на подготовку и проведение президентских выборов.

      Так, смета расходов увеличилась на 9 миллионов 947 тысяч 723 гривны. Теперь она составляет 275 миллионов 978 тысяч 531 гривну.

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      Внесение изменений в смету расходов ЦИК связано с рекордным количеством зарегистрированных кандидатов. Ранее в ЦИК бюджет планировали с расчетом на 25 кандидатов в президенты, однако официально зарегистрированных оказалось гораздо больше – 44 человека.

      Также на заседании ЦИК утвердила распределение средств государственного бюджета, выделенных на выборы президента в 2019 году, на общую сумму 2 миллиарда 354 миллиона 880 тысяч гривен. Согласно этому, расходы ЦИК составляют уже указанные 275 миллионов 978 тысяч 531 гривну. Кроме того, на окружные избирательные комиссии распределено 40 миллионов 820 тысяч 686 гривен, на участковые избирательные комиссии – 1 миллиард 146 миллионов 616 тысяч 619 гривен.

      На второй тур выборов предусмотрено 891 миллион 464 тысяч 164 гривны.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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