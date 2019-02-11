ЦВК збільшила бюджет на президентські вибори: відома цифра

Центральна виборча комісія майже на 10 мільйонів гривень збільшила бюджет на проведення президентських виборів. Окрім цього, ЦВК затвердила розподіл видатків державного бюджету на підготовку та проведення президентських виборів.

Так, кошторис видатків збільшився на 9 мільйонів 947 тисяч 723 гривні. Тепер він складає 275 мільйонів 978 тисяч 531 гривню.

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Внесення змін до кошторису видатків ЦВК пов’язане із рекордною кількістю зареєстрованих кандидатів. Раніше у ЦВК бюджет планували із розрахунком на 25 кандидатів у президенти, проте офіційно зареєстрованих виявилось набагато більше – 44 особи.

Також на засіданні ЦВК затвердила розподіл коштів державного бюджету, виділених на вибори президента у 2019 році, на загальну суму 2 мільярди 354 мільйони 880 тисяч гривень. Згідно з цим, видатки ЦВК складають уже вказані 275 мільйонів 978 тисяч 531 гривню. Крім того, на окружні виборчі комісії розподілено 40 мільйонів 820 тисяч 686 гривень, на дільничні виборчі комісії – 1 мільярд 146 мільйонів 616 тисяч 619 гривень.

На другий тур виборів передбачено 891 мільйон 464 тисячі 164 гривні.



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