23:10
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      ЦВК збільшила бюджет на президентські вибори: відома цифра

      265 Читать новость на русском
      Центральна виборча комісія збільшила видатки на вибори через рекордну кількість кандидатів
      Центральна виборча комісія збільшила видатки на вибори через рекордну кількість кандидатів / фото з відкритих джерел

      Центральна виборча комісія майже на 10 мільйонів гривень збільшила бюджет на проведення президентських виборів. Окрім цього, ЦВК затвердила розподіл видатків державного бюджету на підготовку та проведення президентських виборів.

      Так, кошторис видатків збільшився на 9 мільйонів 947 тисяч 723 гривні. Тепер він складає 275 мільйонів 978 тисяч 531 гривню.

      Читайте також: Президентські вибори-2019: МВС відкрило низку кримінальних проваджень

      Внесення змін до кошторису видатків ЦВК пов’язане із рекордною кількістю зареєстрованих кандидатів. Раніше у ЦВК бюджет планували із розрахунком на 25 кандидатів у президенти, проте офіційно зареєстрованих виявилось набагато більше – 44 особи.

      Також на засіданні ЦВК затвердила розподіл коштів державного бюджету, виділених на вибори президента у 2019 році, на загальну суму 2 мільярди 354 мільйони 880 тисяч гривень. Згідно з цим, видатки ЦВК складають уже вказані 275 мільйонів 978 тисяч 531 гривню. Крім того, на окружні виборчі комісії розподілено 40 мільйонів 820 тисяч 686 гривень, на дільничні виборчі комісії – 1 мільярд 146 мільйонів 616 тисяч 619 гривень.

      На другий тур виборів передбачено 891 мільйон 464 тисячі 164 гривні.


      Вибори президента України у 2019 році: головні дати

      blog_ava
      У спортивному і без макіяжу: Тіна Кароль приголомшила зовнішнім виглядом
      сьогодні
      3867
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сьогодні , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 41
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1571
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      776
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 195
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      5068
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук