Президентські вибори-2019: МВС відкрило низку кримінальних проваджень

Правоохоронці під час передвиборчої кампанії щотижня повідомляють про масові порушення. У Нацполіції вже зареєстрували 24 кримінальні провадження та склали 118 адмінпротоколів.

У департаменті комунікації МВС України повідомили, що під час масових акцій задля втихомирення конфліктів довелось долучати представників "поліції діалогу".

Читайте також: Президентські вибори-2019: прикордонникам накажуть не пускати спостерігачів від Росії

У поліції попередили про високий рівень терористичної загрози під час виборчої кампанії. Правоохоронці планують посилити охорону режимних об'єктів.

"Якщо необхідно проводити фільтраційні заходи – ми будемо це проводити, ми не допустимо, щоб проносилися холодна зброя, хімічна речовина. Не забуваємо в якому стані перебуває наша держава, і не будемо забувати про заходи пов'язані з терористичною загрозою", – заявив заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.



Вибори президента 2019: головні дати