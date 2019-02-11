Президентские выборы-2019: МВД открыло ряд уголовных производства

Правоохранители во время предвыборной кампании еженедельно сообщают о массовых нарушениях. В Нацполиции уже зарегистрировали 24 уголовных производства и составили 118 админпротоколов.

В департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что во время массовых акций для усмирения конфликтов пришлось привлекать представителей "полиции диалога".

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В полиции предупредили о высоком уровне террористической угрозы во время избирательной кампании. Правоохранители планируют усилить охрану режимных объектов.

"Если необходимо проводить фильтрационные мероприятия – мы будем это проводить, мы не допустим, чтобы проносилось холодное оружие, химические вещества. Не забываем в каком состоянии находится наше государство, и не будем забывать о мерах связанных с террористической угрозой", – заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.



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