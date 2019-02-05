Президентські вибори-2019: прикордонникам накажуть не пускати спостерігачів від Росії

Державній прикордонній службі буде віддано наказ не пропускати спостерігачів від Російської Федерації на президентські вибори в Україну, що відбудуться 31 березня.

Мета наказу – фізично запобігти прибуттю до України росіян як спостерігачів від міжнародних організацій, розповів президент України Петро Порошенко в ефірі ICTV.

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"Я як президент України дам наказ як верховний головнокомандувач Прикордонній службі України – не запустити (російських спостерігачів, – 24 канал). Наказ верховного головнокомандувача буде виконано", – заявив Порошенко.

Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів, але голосування має проходити вільно та справедливо.

Чому Україна виступає проти участі спостерігачів РФ на виборах? Глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це політична позиція Києва і необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

У Верховній раді група нардепів 4 січня зареєструвала законопроект про заборону участі у президентських та парламентських виборах в Україні для спостерігачів з РФ.

Що говорять у РФ про приїзд спостерігачів на вибори в Україну? У Росії заявили, що отримали офіційне запрошення від ОБСЄ та планують відправити своїх спостерігачів на вибори. За словами представників країни-агресора, Україна є членом ОБСЄ, тому зобов'язана прийняти їх представників.

Як РФ буде втручатися у вибори президента в Україні?Російська Федерація вже готується до втручання у вибори президента України, які відбудуться 31 березня. Найактивніше Москва намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.



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