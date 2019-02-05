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      Президентские выборы-2019: пограничникам прикажут не пускать наблюдателей от России

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      ГНСУ получит приказ не пускать наблюдателей от России на выборы в Украине
      ГНСУ получит приказ не пускать наблюдателей от России на выборы в Украине / Фото из открытых источников

      Государственной пограничной службе будет отдан приказ не пропускать наблюдателей от Российской Федерации на президентские выборы в Украине, которые состоятся 31 марта.

      Цель приказа – физически предотвратить прибытие в Украину россиян в качестве наблюдателей от международных организаций, рассказал президент Украины Петр Порошенко в эфире ICTV.

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      "Я как президент Украины дам приказ как верховный главнокомандующий Пограничной службе Украины – не запустить (российских наблюдателей – 24 канал). Приказ верховного главнокомандующего будет выполнено", – заявил Порошенко.

      Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов, но голосование должно проходить свободно и справедливо.

      Почему Украина выступает против участия наблюдателей РФ на выборах? Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это политическая позиция Киева и необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

      Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.

      В Верховной Раде группа нардепов 4 января зарегистрировала законопроект о запрете участия в президентских и парламентских выборах в Украине для наблюдателей из РФ.

      Что говорят в РФ о приезде наблюдателей на выборы в Украине? В России заявили, что получили официальное приглашение от ОБСЕ и планируют отправить своих наблюдателей на выборы. По словам представителей страны-агрессора, Украина является членом ОБСЕ, поэтому обязана принять их представителей.

      Как РФ будет вмешиваться в выборы президента в Украине?
      Российская Федерация уже готовится к вмешательству в выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта. Активно Москва пытается оказать информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.


      Выборы президента 2019: главные даты

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Госпогранслужба Петр Порошенко Новости России Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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