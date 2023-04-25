Частично эта новая воздушная масса коснется Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской – там завтра есть вероятность небольших дождей.

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В Винницкой области до +10...+11 °C, Одесщине до +15 °C, Житомирщине и Киевщине до +14...+16 °C.

На остальной территории Украины сохранится теплая, солнечная погода, с температурой воздуха +16...+21°C.

В Киеве 26 апреля местами пройдет небольшой дождь, дневная температура воздуха будет +16 °C.



На Украину надвигается циклон Удо / Фото из фейсбука Наталки Диденко

Какая будет погода в четверг

А вот в четверг похолодание и дожди распространятся на значительную часть Украины. Лишь в Восточных областях 27 апреля дожди хотя и пройдут, однако будет тепло, до +17...+20 градусов

Синоптик Наталья Диденко также добавила, что в ближайшие дни серьезных магнитных бурь не предвидится, полярного сияния – тоже.