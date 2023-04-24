Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что на этой неделе будет преобладать поле пониженного давления. Атмосферные фронты и циклоническая деятельность будут способствовать выпадению осадков разной интенсивности.

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Сколько еще будет лить

Приготовьте свои зонтики и дождевики, или находитесь дома. По прогнозу Кибальчича, до конца апреля в Украине сохранится влажная неустойчивая погода. В то же время, на фоне дождей постепенно потеплеет.

Учитывая ожидаемые погодные условия, в некоторых городах нынешний апрель может оказаться рекордно влажным, а сумма осадков за весь месяц может превысить месячную норму в 2 – 3 раза,

– пишет синоптик.

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Какая будет погода этой недели

В понедельник, 24 апреля, ночью в Украине сильных осадков Кибальчич не прогнозирует. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами опять же с грозами. Кроме того, кое-где возможен град. Еще ночью и утром местами туман с ухудшением дальности видимости до 200 – 500 метров. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, при грозах порывистый. Температура ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20.

Ночью вторника дожди пройдут в западных и восточных областях. Днем осадки будут распространяться на большую часть территории нашего государства, за исключением центральных, южных областей и Крыма. Кое-где прогремят грозы, а еще возможен туман. Ночью воздух прогреется до +5…+10 градусов, днем +14…+19.

В среду, 26 апреля, дождь будет на крайнем Востоке и в западных областях. Днем также в Киевской, Черниговской и Одесской областях. Местами осадки будут сильными, особенно Винницкой области и на Буковине. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. Ночью +5…+10 градусов, днем +15…+20. Между тем, на Западе прохладнее – +9…+14, а на Юге настоящая весенняя жара – +19…+23 градусов.

Ночью четверга будет капать в западных, Одесской, Киевской областях и в Приазовье. Днем – на большей части территории Украины. На Левобережье кое-где пройдут сильные ливни с градом и шквалистыми порывами ветра. Температура воздуха на Западе ночью будет достигать +2…+7, днем +9…+14. На остальных территориях +7…+12 и +16…+21 градусов соответственно.

В пятницу дождливая погода сохранится в южных, центральных, восточных областях и Сумской области. Днем пройдут сильные дожди, на Востоке с грозами. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью в западных и северных областях +2...+7 градусов, в других +7...+12. Днем воздух прогреется до +10...+15, на Востоке до +20.

На выходные, 29 – 30 апреля, дожди сохранятся преимущественно на Левобережье Украины. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +14...+19.