Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что на этой неделе будет преобладать поле пониженного давления. Атмосферные фронты и циклоническая деятельность будут способствовать выпадению осадков разной интенсивности.

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Сколько еще будет лить

Приготовьте свои зонтики и дождевики, или находитесь дома. По прогнозу Кибальчича, до конца апреля в Украине сохранится влажная неустойчивая погода. В то же время, на фоне дождей постепенно потеплеет.

Учитывая ожидаемые погодные условия, в некоторых городах нынешний апрель может оказаться рекордно влажным, а сумма осадков за весь месяц может превысить месячную норму в 2 – 3 раза,
– пишет синоптик.

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Какая будет погода этой недели