Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що цього тижня переважатиме поле зниженого тиску. Атмосферні фронти та циклонічна діяльність сприятимуть випаданню опадів різної інтенсивності.
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Скільки ще литиме
Приготуйте свої парасольки та дощовики, або ж перебувайте вдома. За прогнозом Кібальчича, до кінця квітня в Україні утримається волога нестійка погода. Водночас на тлі дощів поступово потеплішає.
Враховуючи очікувані погодні умови, в деяких містах нинішній квітень може виявитися рекордно вологим, а сума опадів за весь місяць може перевищити місячну норму у 2 – 3 рази,
– пише синоптик.
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Якою буде погода цього тижня