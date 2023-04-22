В Укргідрометцентрі прогнозують, що температура повітря дещо зросте вже в цю неділю, 23 квітня. Далі – більше.

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Коли в Україні суттєво потепліє

Весняне потепління українці відчують уже в понеділок. І хоча вночі стовпчики термометра ще подекуди сягатимуть лише +3...+5, вдень пригріє на славу.

Так, за орієнтовним прогнозом, 24 квітня повітря прогріється переважно до +16 градусів. Однак, у багатьох областях +17, а подекуди навіть +20 градусів. Найвищі показники прогнозують на Закарпатті та Львівщині.

Зауважимо, що на початку нового тижня також дощитиме. На щастя, поки що грозу не прогнозують, лише невеличкі опади.

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Прогноз погоди на 24 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру