У ДСНС порадили туристам утриматися від мандрівок горам, а також уважно стежити за зміною погоди у регіоні.
Зверніть увагу У квітні різко похолодає: на скільки знизиться температура
У Карпатах ще вирує зима
Станом на 8 ранку 19 квітня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно та йшов сніг. Температура повітря сягнула 6 градусів нижче нуля.
Попри те, що мінусова температура тримається на горі вже доволі давно, сама погода в регіоні досить мінлива. У вівторок 18 квітня теплі промені сонця все ж змогли дістатися вершини, тому було хмарно з проясненнями.
Вже наступного дня негода принесла на Піп Іван завірюху, а також пориви вітру, які були приблизно 9 метрів у секунду. Крім цього, регіон вкрив туман, через що видимість стала обмеженою до 20 метрів. У мережі публікують фото засніженої гори.
На горі Піп Іван знову випав сніг / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала прихильників активного відпочинку ретельно планувати свої подорожі місцевістю. У відомстві порадили об’єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан.
Погода в Україні на 20 квітня
У четвер 20 квітня синоптики прогнозують помірні дощі в більшості регіонах. В західних областях будуть невеликі дощі, натомість у південній частині вдень місцями вдарять грози.
Температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів, у південній частині вночі від 6 до 11 градусів. На високогір'ї Карпат варто очікувати невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.
Вітер в Україні буде переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Без суттєвих поривів.