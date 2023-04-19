В ГСЧС посоветовали туристам воздержаться от путешествий по горам, а также внимательно следить за изменением погоды в регионе.
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В Карпатах еще царствует зима
По состоянию на 8 утра 19 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно и шел снег. Температура воздуха достигла 6 градусов ниже нуля.
Несмотря на то, что минусовая температура держится на горе уже давно, сама погода в регионе достаточно переменная. Во вторник 18 апреля теплые лучи солнца все же смогли добраться до вершины, поэтому было облачно с прояснениями.
Уже на следующий день непогода принесла на Пип Иван вьюгу, а также порывы ветра, которые были примерно 9 метров в секунду. Кроме того, регион покрыл туман, из-за чего видимость стала ограниченной до 20 метров. В сети публикуют фотографии заснеженной горы.
На горе Поп Иван снова выпал снег / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала поклонников активного отдыха тщательно планировать свои путешествия по местности. В ведомстве посоветовали объективно оценивать свои силы и физическое состояние.
Погода в Украине на 20 апреля
В четверг 20 апреля синоптики прогнозируют умеренные дожди в большинстве регионов. В западных областях будут небольшие дожди, а в южной части днем местами ударят грозы.
Температура в ночные часы будет колебаться от 3 до 8 градусов, в южной части ночью от 6 до 11 градусов. На высокогорье Карпат ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.
Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Без существенных порывов.