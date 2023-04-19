Уже в ближайшее время на территории нашего государства снова похолодает. На сколько снизится температура в этот раз, рассказываем дальше.

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В Украину идет похолодание

В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 19 апреля местами будет идти небольшой дождь. Днем – умеренные кратковременные осадки, в части областей с грозой. Ожидалось, что в темное время суток температура будет достигать 5 – 10, днем 12 –18 градусов.

Интересно, что уже в четверг и пятницу синоптики прогнозируют похолодание. В то же время в большинстве областей продолжится дождливая погода. Кроме того, на Юге снова грозы.

Ночная температура не изменится, дневная снизится на 2 – 4 градуса. На высокогорье Карпат небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 3 – 8 градусов,

– рассказали в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 20 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра