Сонячне тепло, звісно, дарує більше приємних емоцій у цей важкий час, однак сподіватися на нього 24 квітня не варто. Натомість краще подбати про те, аби була поруч парасолька.

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Ситуація по регіонах

Синоптики зазначають, що найсильніші дощі будуть на Сході та Півдні України. Хоча все ж жителям Одеси та області – пощастило, адже погода в регіоні очікується сухою.

Водночас на Заході можливі короткочасні дощі, за винятком Закарпатської області. Власне, в цьому регіоні варто чекати сильних гроз.

Також у Центрі та на Півночі буде хмарно з проясненнями. Ніч буде сухою, а день – подекуди з невеликим дощами.

Вітер переважно південно-східний від 5 до 10 метрів на секунду,
– пишуть в Укргідрометцентрі.

Окремо розповімо про погоду в столиці. Власне, в Києві температура буде доволі теплою – від 14 до 19 градусів. Разом з тим можливий дощ.

Температура в містах

  • Київ – +16...+18
  • Ужгород – +17...+19
  • Львів – +17...+19
  • Івано-Франківськ – +16...+18
  • Тернопіль – +16...+18
  • Чернівці – +16...+18
  • Хмельницький – +16...+18
  • Луцьк – +17...+19
  • Рівне – +16...+18
  • Житомир – +16...+18
  • Вінниця – +15...+17
  • Одеса – +16...+18
  • Миколаїв – +16...+18
  • Херсон – +16...+18
  • Сімферополь – +15...+17
  • Кропивницький – +16...+18
  • Черкаси – +15...+17
  • Чернігів – +16...+18
  • Суми – +15...+17
  • Полтава – +16...+18
  • Дніпро – +16...+18
  • Запоріжжя – +15...+17
  • Донецьк – +16...+18
  • Луганськ – +15...+17
  • Харків – +15...+17

Якою буде температура в обласних центрах 24 квітня 2023 року
Якою буде температура в обласних центрах 24 квітня 2023 року / Карта Укргідрометцентру