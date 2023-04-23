Солнечное тепло, конечно, дарит больше приятных эмоций в это тяжелое время, однако надеяться на него 24 апреля не стоит. Вместо этого лучше позаботиться о том, чтобы был рядом зонтик.
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Ситуация по регионам
Синоптики отмечают, что сильные дожди будут на Востоке и Юге Украины. Хотя все же жителям Одессы и области повезло, ведь погода в регионе ожидается сухой.
В то же время на Западе возможны кратковременные дожди, кроме Закарпатской области. Собственно, в этом регионе следует ожидать сильных гроз.
Также в Центре и на Севере будет облачно с прояснениями. Ночь будет сухой, а день кое-где с небольшим дождями.
Ветер преимущественно юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду,
– пишут в Укргидрометцентре.
Отдельно расскажем о погоде в столице. Собственно, в Киеве температура будет достаточно теплой – от 14 до 19 градусов. Вместе с тем возможен дождь.
Температура в городах
- Киев – +16...+18
- Ужгород – +17...+19
- Львов – +17...+19
- Ивано-Франковск – +16...+18
- Тернополь – +16...+18
- Черновцы – +16...+18
- Хмельницкий – +16...+18
- Луцк – +17...+19
- Ровно – +16...+18
- Житомир – +16...+18
- Винница – +15...+17
- Одесса – +16...+18
- Николаев – +16...+18
- Херсон – +16...+18
- Симферополь – +15...+17
- Кропивницкий – +16...+18
- Черкассы – +15...+17
- Чернигов – +16...+18
- Сумы – +15...+17
- Полтава – +16...+18
- Днепр – +16...+18
- Запорожье – +15...+17
- Донецк – +16...+18
- Луганск – +15...+17
- Харьков – +15...+17
Какая будет температура в областных центрах 24 апреля 2023 года / Карта Укргидрометцентра