В машине потерпевших была крупная сумма денег. Мародер решил присвоить себе чужие средства, воспользовавшись трагедией.

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Совершение мародерства

Как выяснила полиция, житель Харьковщины забрал у погибшей женщины деньги в разной валюте. Общая сумма украденного составила 800 тысяч гривен.

Мародера уже задержан, проводятся следственные действия.

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