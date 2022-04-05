В автівці потерпілих була велика сума грошей. Мародер вирішив привласнити собі чужі кошти, скориставшись трагедією.

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Вчинення мародерства

Як з'ясувала поліція, мешканець Харківщини забрав у загиблої жінки гроші у різній валюті. Загальна сума вкраденого склала 800 тисяч гривень.

Мародера вже затримано, проводяться слідчі дії.

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