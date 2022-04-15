Он решил пошутить, по его мнению, остроумно, и спросил: "Это что, месячные?".

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Вместе с тем, стендапер очень популярен как в России, так и в Украине. Поэтому ведущий 24 канала Юрий Гаврищак в прямом эфире обратился к его "ценителям".

Конечно, если их мнение о комедианте после этого до сих пор не изменилось.

То есть, это насколько надо быть циничным гов*ом, чтобы шутить об убийствах тысячи украинцев. Это ваш комик,

– считает журналист.

Почему Сабуров – пес

Также Гаврищак объяснил, почему, по его мнению, Нурлан Сабуров – пес.

Он был комиком сверхпопулярного шоу "Что было дальше". Есть слухи, что его прикрыли, потому что монетизации для российского контента в ютубе нет.

"Очень много людей его смотрели и в Украине. Очень много поклонников Сабурова именно в Украине. Поэтому я хотел обратиться именно к ним", – пояснил Гаврищак.

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