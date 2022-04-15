Він вирішив пожартувати, на його думку, дотепно, і запитав: "Це що, місячні?".

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Разом з тим, стендапер є дуже популярний як в Росії, так і в Україні. Тож ведучий 24 каналу Юрій Гаврищак в прямому ефірі звернувся до його "поціновувачів".

Звісно, якщо їхня думка про комедіанта після цього досі не змінилась.

Тобто, це наскільки треба бути цинічним гімн*ом, щоб жартувати про вбивства тисячі українців. Це ваш комік,

– вважає журналіст.

Чому Сабуров – пес

Також Гаврищак пояснив, чому, на його думку, Нурлан Сабуров – пес.

Він був коміком надпопулярного шоу "Що було далі". Є чутки, що його прикрили, тому що монетизації для російського контенту в ютубі немає.

"Дуже багато людей його дивилися і в Україні. Дуже багато прихильників Сабурова є саме в Україні. Тому я хотів звернутись саме до них", – пояснив Гаврищак.

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