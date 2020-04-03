Циничное нападение: оккупанты обстреляли школу на Луганщине
Пророссийские боевики, нарушая Минские договоренности и вообще обычаи ведения войны, цинично обстреляли территорию школы в поселке Новотошковском Попаснянского района. Один из снарядов разорвался прямо возле школы.
Обстрел произошел еще 1 апреля, под огонь российских оккупантов попал жилой район. Боевики использовали оружие, запрещенное минскоми соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Плохие новости На Донбассе на минах подорвались 3 местных жителя
Один из снарядов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от помещения учебно-воспитательного комплекса и на расстоянии менее 10 метров от пятиэтажного жилого дома. Это противоречит нормам международного гуманитарного права, а именно статьи 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и статьи 25 Гаагской конвенции 1907 года.
Снаряд разорвался возле школы
По данному факту прокуратура Луганской области начала уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Чудом никто не пострадал
Читайте также
-
Пенсионерам, которые работаю, перечислили выплаты: как увеличились суммысегодня , 17:55
-
Перемещение между областями могут ограничить: подробностисегодня , 15:55
-
Магазины, аптеки и банки обязаны выдавать клиентам маски, – правительствосегодня , 17:36
-
ДТП на Сумской в Харькове: Зайцева и Дронов будут сидеть в тюрьме 10 лет – Верховный Судсегодня , 15:20
-
Пророссийские силы атаковали, а дело "Приватбанка" было почти решено: Рябошапка об отставкесегодня , 20:11
-
Нардеп Руслан Горбенко говорит, что излечился от коронавируса: какие препараты принималсегодня , 19:36