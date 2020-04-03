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      Циничное нападение: оккупанты обстреляли школу на Луганщине

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      Оккупанты обстреляли территорию школы на Луганщине фото / lug.gp.gov.ua

      Пророссийские боевики, нарушая Минские договоренности и вообще обычаи ведения войны, цинично обстреляли территорию школы в поселке Новотошковском Попаснянского района. Один из снарядов разорвался прямо возле школы.

      Обстрел произошел еще 1 апреля, под огонь российских оккупантов попал жилой район. Боевики использовали оружие, запрещенное минскоми соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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      Один из снарядов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от помещения учебно-воспитательного комплекса и на расстоянии менее 10 метров от пятиэтажного жилого дома. Это противоречит нормам международного гуманитарного права, а именно статьи 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и статьи 25 Гаагской конвенции 1907 года.


      Снаряд разорвался возле школы

      По данному факту прокуратура Луганской области начала уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).


      Чудом никто не пострадал
       
      Проведение досудебного расследования поручено следователям третьего управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Пророссийские боевики Новости Луганска Оккупированные территории СБУ Новости Украины Офис генпрокурора Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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