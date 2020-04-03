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      Цинічний напад: окупанти обстріляли школу на Луганщині

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      Окупанти обстріляли територію школи на Луганщині: фото / lug.gp.gov.ua

      Проросійські бойовики, порушуючи Мінські домовленості і взагалі звичаї ведення війни, цинічно обстріляли територію школи у селищі Новотошківському Попаснянського району. Один зі снарядів розірвався прямо біля школи.

      Обстріл відбувся ще 1 квітня, під вогонь російських окупантів потрапив житловий район. Бойовики використали зброю, заборонену Мінськими угодами. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганщини.

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      Один зі снарядів розірвався на пришкільній території, в безпосередній близькості від приміщення навчально-виховного комплексу та на відстані менше 10 метрів від п’ятиповерхового житлового будинку. Це суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статті 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року та статті 25 Гаазької конвенції 1907 року.
       

      Снаряд розірвався біля школи
       
      За цим фактом прокуратура Луганської області розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
       

      Дивом ніхто не постраждав

      Проведення досудового розслідування доручено слідчим третього управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Офіс генпрокурора СБУ Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Проросійські бойовики Новини Луганська Окуповані території
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