Цинічний напад: окупанти обстріляли школу на Луганщині

Обстріл відбувся ще 1 квітня, під вогонь російських окупантів потрапив житловий район. Бойовики використали зброю, заборонену Мінськими угодами. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганщини.

Погані новини На Донбасі на мінах підірвалися 3 місцевих жителів

Один зі снарядів розірвався на пришкільній території, в безпосередній близькості від приміщення навчально-виховного комплексу та на відстані менше 10 метрів від п’ятиповерхового житлового будинку. Це суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статті 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року та статті 25 Гаазької конвенції 1907 року.



Снаряд розірвався біля школи

За цим фактом прокуратура Луганської області розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).



Дивом ніхто не постраждав

Проведення досудового розслідування доручено слідчим третього управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.