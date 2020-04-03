Цинічний напад: окупанти обстріляли школу на Луганщині
Проросійські бойовики, порушуючи Мінські домовленості і взагалі звичаї ведення війни, цинічно обстріляли територію школи у селищі Новотошківському Попаснянського району. Один зі снарядів розірвався прямо біля школи.
Обстріл відбувся ще 1 квітня, під вогонь російських окупантів потрапив житловий район. Бойовики використали зброю, заборонену Мінськими угодами. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганщини.
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Снаряд розірвався біля школи
Дивом ніхто не постраждав
Проведення досудового розслідування доручено слідчим третього управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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