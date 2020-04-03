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      На Донбасі на мінах підірвалися 3 місцевих жителів, – розвідка

      - Читать новость на русском
      Війна на Донбасі / 24 канал

      На окупованій Луганщині троє місцевих жителів підірвалися на мінах, які залишили проросійські бойовики у Слов’яносербському районі. Внаслідок отриманих травм 2 осіб загинули, ще одна людина отримала важке поранення.

      Інцидент трапився 27 березня. Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

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      У розвідці зауважують: попри ці трагічні події ворог з 30 березня продовжив мінувати місцевість у цьому ж районі. За "роботу" взялися російські найманці 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу (Луганськ).

      Окрім того, окупанти у межах населених пунктів обладнали нові вогневі позиції, з яких обстрілюють підрозділи Об’єднаних сил, прикриваючись місцевими жителями. Водночас противник активізував мінування місцевості, зокрема, на територіях приватних земельних ділянок. Проросійські бойовики при цьому не встановлюють попереджувальних знаків та огороджень.

      У Міноборони повідомили про загибель місцевих мешканців на Донбасі : відео

      карта окуповані території ООС

      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Окуповані території Проросійські бойовики Жертви Війна на Донбасі
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