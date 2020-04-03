На Донбасі на мінах підірвалися 3 місцевих жителів, – розвідка

На окупованій Луганщині троє місцевих жителів підірвалися на мінах, які залишили проросійські бойовики у Слов’яносербському районі. Внаслідок отриманих травм 2 осіб загинули, ще одна людина отримала важке поранення.

Інцидент трапився 27 березня. Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

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У розвідці зауважують: попри ці трагічні події ворог з 30 березня продовжив мінувати місцевість у цьому ж районі. За "роботу" взялися російські найманці 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу (Луганськ).

Окрім того, окупанти у межах населених пунктів обладнали нові вогневі позиції, з яких обстрілюють підрозділи Об’єднаних сил, прикриваючись місцевими жителями. Водночас противник активізував мінування місцевості, зокрема, на територіях приватних земельних ділянок. Проросійські бойовики при цьому не встановлюють попереджувальних знаків та огороджень.

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Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу