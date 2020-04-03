На Донбассе на минах подорвались 3 местных жителей, – разведка
На оккупированной Луганщине трое местных жителей подорвались на минах, которые оставили пророссийские боевики в Славяносербском районе. В результате полученных травм 2 человека погибли, еще один человек получил тяжелое ранение.
Инцидент произошел 27 марта. Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.
Обратите внимание Украинский военный подорвался на мине на Луганщине: он в тяжелом состоянии
В разведке отмечают: несмотря на эти трагические события, враг с 30 марта продолжил минировать местность в этом районе. За "работу" взялись российские наемники 4 отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса (Луганск).
Кроме того, оккупанты в пределах населенных пунктов оборудовали новые огневые позиции, с которых обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями. В то же время противник активизировал минирование местности, в частности, на территориях частных земельных участков. Пророссийские боевики при этом не устанавливают предупреждающие знаки и ограждения.
В Минобороны сообщили о гибели местных жителей на Донбассе: видео
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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