На Донбассе на минах подорвались 3 местных жителей, – разведка

На оккупированной Луганщине трое местных жителей подорвались на минах, которые оставили пророссийские боевики в Славяносербском районе. В результате полученных травм 2 человека погибли, еще один человек получил тяжелое ранение.

Инцидент произошел 27 марта. Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В разведке отмечают: несмотря на эти трагические события, враг с 30 марта продолжил минировать местность в этом районе. За "работу" взялись российские наемники 4 отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса (Луганск).

Кроме того, оккупанты в пределах населенных пунктов оборудовали новые огневые позиции, с которых обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями. В то же время противник активизировал минирование местности, в частности, на территориях частных земельных участков. Пророссийские боевики при этом не устанавливают предупреждающие знаки и ограждения.

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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала