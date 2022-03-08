ООН избегает "репутационного риска"

7 марта сотрудникам поступило электронное письмо от департамента по коммуникациям. Ситуация в Украине ООН хочет называть "конфликтом".

К теме ООН, "Красный Крест" и ОБСЕ спрятались, пока в Украине гибнут люди, – Резников

Так, именно циничное нападение среди ночи на мирную страну международная организация планирует называть всего лишь "конфликтом" или "военным наступлением". В то же время бомбардировки мирных жителей, домов, больниц и детских садов нельзя называть "войной" или "вторжением России".

"Используйте "конфликт" или "военное наступление", а не "война" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине. Не добавляйте украинский флаг в личные или официальные профили в социальных сетях или на сайтах,

- говорится в сообщении.

Согласно электронному письму, такая политика направлена на избежание "репутационного риска". Мол, ООН должна быть объективной, а сейчас якобы существует серьезная возможность репутационного риска.

Заметим, что официально ООН эту информацию еще не комментировала.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!