ООН уникає "репутаційного ризику"

7 березня співробітникам надійшов електронний лист від департаменту з комунікацій. Ситуацію в Україні ООН хоче називати "конфліктом".

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Так, саме цинічний напад серед ночі на мирну країну міжнародна організація планує називати всього лиш "конфліктом" або "військовим наступом". Водночас бомбардування мирних мешанців, будинків, лікарень та дитячих садочків не можна називати "війною" або "вторгненням Росії".

"Використовуйте "конфлікт" чи "військовий наступ", а не "війна" чи "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор в особисті або офіційні профілі в соціальних мережах або на вебсайтах,

– мовиться у повідомленні.

Згідно з електронним листом, така політика спрямована на уникнення "репутаційного ризику". Мовляв, ООН має бути об'єктивною, а зараз нібито існує серйозна можливість репутаційного ризику.

Зауважимо, що офіційно ООН цю інформацію ще не коментувала.

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