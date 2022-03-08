ООН, ОБСЄ та "Червоний Хрест" просто сховалися. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Російські солдати вбивають мешканців європейської країни. Де ваші цінності та ідеали? Де робота міжнародних організацій, на які витрачаються мільярди доларів? Де ООН, "Червоний хрест", ОБСЄ? Вони сховалися,

– сказав міністр.

Він наголосив, що в Україні перебувають близько 10 тисячі студентів з інших країн. Усі вони є мішенями путінських терористів. Понад 2 тисячі іноземців вже взяли у заручники. Багато з них є громадянами Індії, Китаю, Туреччини, країн Перської затоки.

"Молоді люди перебувають у заблокованих російськими військами містах – Чернігові, Сумах, Херсоні, Маріуполі. Росіяни обстрілюють ці міста. Вони фактично ведуть війну з усім світом. Навіть з тими, хто намагається залишитись нейтральним", – зауважив Резніков.

Очільник Міноборони зазначив, що нікому не вдасться залишитися нейтральним. Адже зло не діє вибірково.

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