СБУ 27 июня разоблачила чиновников в Сумах, которые сбывали нужные для медучреждений аппараты искусственной вентиляции легких. Поэтому одна из местных больниц получила вместо 23 аппаратов всего 5.

Во время обысков по месту работы и проживания чиновников правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Кстати Правительство выделит 100 миллионов гривен на закупку аппаратов ИВЛ Как работала схема подозреваемых По данным следователей, чиновники заключили договоры с частной компанией на сумму более 17 млн ​​гривен бюджетных средств. За эти деньги фирма должна была поставить местной больнице 23 аппарата ИВЛ. Однако медучреждение получило фактически лишь 5 аппаратов.

Вместе с тем правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок чиновники искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом стоимость аппаратов ИВЛ на 20% превышала рыночную.

Сейчас эксперты проверяют на соответствие сертификату эти аппараты.

Против чиновников уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 364 – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Обратите внимание! На Сумщине по состоянию на 27 июня зафиксировали 287 случаев коронавируса. От болезни умерли пять человек. Конфискована партия аппаратов ИВЛ / Фото СБУ Задержанные чиновники в Сумах / Фото СБУ