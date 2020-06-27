СБУ 27 червня викрила чиновників у Сумах, які збували потрібні для медзакладів апарати штучної вентиляції легень. Через це одна з місцевих лікарень отримала замість 23 апаратів всього 5.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання чиновників правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До речі Уряд виділить 100 мільйонів гривень на закупівлю апаратів ШВЛ

Як працювала схема підозрюваних

За даними слідчих, чиновники уклали договори з приватною компанією на суму понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. За ці гроші фірма мала поставити місцевій лікарні 23 апарати ШВЛ. Проте медзаклад отримав, фактично, лише 5 апаратів.

Водночас правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель чиновники штучно завищили вартість медичного обладнання. Таким чином вартість апаратів ШВЛ на 20% перевищувала ринкову.

Зараз експерти перевіряють на відповідність сертифікату ці апарати.

Проти чиновників вже відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 364 – зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Зверніть увагу! На Сумщині станом на 27 червня зафіксували 287 випадків коронавірусу. Від хвороби померли п'ятеро людей.



Конфіскована партія апаратів ШВЛ / Фото СБУ