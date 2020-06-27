Цинізм зашкалює: чиновники в Сумах нажились на апаратах ШВЛ, залишивши лікарні майже ні з чим
СБУ 27 червня викрила чиновників у Сумах, які збували потрібні для медзакладів апарати штучної вентиляції легень. Через це одна з місцевих лікарень отримала замість 23 апаратів всього 5.
Під час обшуків за місцем роботи та проживання чиновників правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
До речі Уряд виділить 100 мільйонів гривень на закупівлю апаратів ШВЛ
Як працювала схема підозрюваних
- За даними слідчих, чиновники уклали договори з приватною компанією на суму понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. За ці гроші фірма мала поставити місцевій лікарні 23 апарати ШВЛ. Проте медзаклад отримав, фактично, лише 5 апаратів.
- Водночас правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель чиновники штучно завищили вартість медичного обладнання. Таким чином вартість апаратів ШВЛ на 20% перевищувала ринкову.
- Зараз експерти перевіряють на відповідність сертифікату ці апарати.
- Проти чиновників вже відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 364 – зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Конфіскована партія апаратів ШВЛ / Фото СБУ
Затримані чиновники в Сумах / Фото СБУ