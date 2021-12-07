Також депутати проголосували й за сам бюджет. Зважаючи на це, вони попрацювали на славу.

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Які МФО створили у парламенті

Однак це стосується не всіх. Поки частина нардепів працювала як злагоджений механізм та займалася своїми безпосередніми обов'язками, інші рятували себе від нудьги.

Наприклад, створювали міжфракційні об'єднання або ж клуби за інтересами. Зокрема, МФО "Залізниця України", головою якого обрали Миколу Тищенка, а також МФО "Гальорка", яке очолив Сергій Власенко.

Мені би дуже хотілося розповісти вам, чим вони будуть займатися, але я насправді поняття не маю, яка сакральна ідея чи місія їх об'єднала.

Загалом таких чи схожих МФО у Верховній Раді ІХ скликання вже більше ніж 120. Напевно, це ще не межа, бо попереду у цього скликання ще півтора року. Тож, далі буде, я у цьому впевнена.



У Верховній Раді створили нові МФО / Фото пресслужби парламенту

Чим "відзначилися" народні обранці

Однак не лише міжфракційними об'єднаннями вражають народні обранці, а й дуже "важливими" законопроєктами.

Наприклад, на голосування висунули запит депутата Олексія Гончаренка до Володимира Зеленського, який пропонував главі держави прийняти від нього в дар "синтезатор для підтримки сценічних навичок".

Ще одна ініціатива – запит Гео Лероса подарувати призеденту підгузки на випадок нової акції протесту.



Гео Лерос спрямував запит щодо Зеленського / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ну й аби 2 рази не вставати, ще одна ідея Лероса – запит про "заслуження переселення президента у Межигір'я до золотого унітазу".

Нагадаю, що народні обранці – кращі з кращих представників українського народу, делеговані від нас з вами, щоб ухвалювати важливі для країни законопроєкти й покращувати наше з вами життя – еліта, так би мовити.

Однак вони, здається, геть забули, за що їм платять гроші (за що ми з вами їм платимо) і перетворили ціль свого існування у протистояння з чинною владою загалом і з президентом.

Потім вони дивуються, чому Державне бюро розслідувань на них заводить справи за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради.

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Я б зрозуміла, якби кожен з них мав ідеальну репутацію у минулому. Втім, ні.

Олексій Гончаренко

Той же Олексій Гончаренко свого часу, наприклад, лобіював в'їзд російських артистів, які підтримували окупацію Криму.

У лютому 2020 року нардеп неочікувано написав депутатське звернення до Служби безпеки України та Держприкордонслужби, у якому попросив надати офіційну інформацію, чи можна приїжджати в Україну 8 артистам із Росії.

Він зробив це, до речі, на прохання директорки московського театру "Школа современной пьесы". Серед тих, чиєю долею цікавився Гончаренко, були: Йосип Райхельгауз, Ірина Алфьорова, Юрій Чернов (який грав у фільмі "Крим") та Марат Башаров.



Олексій Гончаренко подавав неоднозначні депутатські звернення / Фото "Євросолідарності"

Здавалося б, запитав та й запитав. Чому мене це зачепило? Бо депутатські запити були запроваджені для виконання обов'язків нардепа в інтересах громадян, а не для того, щоб він мав ще один інструмент для лобіювання власних інтересів, свого оточення або підсанкційних осіб.

Гео Лерос

Водночас кар'єра парламентаря Гео Лероса була не менш цікавою. Наприкінці 2018 року Київ почали прикрашати муралами. Для цього Міністерство інформаційної політики виділило приблизно 3,5 мільйона гривень.

Їх мали витратити на роботу 8 європейських художників на станції метро "Осокорки". Кожен з них приїхав, щоб намалювати картину, яка вписалася б у серію малюнків.

Головним у проєкті був саме Гео Лерос. Втім, як виявилося згодом, усі запрошені художники малювали ці картини абсолютно безкоштовно, хоч у кошторисі вказано, що робота кожного з них була оплачена з розрахунку 500 гривень за квадратний метр.

Ще один помітний випадок був із муралом дівчини, який з'явився в Києві. З'ясувалося, що для малюнку позувала дочка колишнього заступника голови КМДА та відомого київського забудовника Ігоря Ніконова – Валерія. Хоча довгий час і Лерос, і сама дівчина заперечувала причетність до цього.

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Загалом питання грошей дуже часто супроводжує Гео Лероса у його політичній діяльності. Наприклад, подаючи декларацію, при відсутності офіційних доходів, нардеп так і не зміг пояснити, звідки у нього дорога нерухомість, автомобілі та великі суми у банках.

Через це Офіс генпрокурора почав розслідувати справу про ухилення від сплати податків.

Зрозумійте мене правильно – нічого проти чужих "багачеств" не маю, але де гарантія, що у самого Лероса не має золотого унітазу, яким він тролить президента? Не Верховна Рада, а цирк.

Через пресмарафон надійшла скарга

Втім, робота минулого тижня знайшлася не лише для нардепів, а й для мовного омбудсмена. До нього надійшла скарга, щодо вживання Володимиром Зеленським російської мови під час останнього пресмарафону.

Хто саме став автором цього листа – сказати важко. Публічно таку інформацію не розголошують. Однак факт залишається фактом.



У листопаді відбувся пресмарафон Володимира Зеленського / Фото Офісу Президента

Знову ж таки, не хочу та й не маю наміру бути адвокатом президента, але для тих, хто не мав сил, часу чи бажання подивитись 5 годин пресмарафону, скажу, що гарант говорив російською не більше ніж 30%. Це цілком допустимо у межах квот.

Водночас стаття, що передбачає штрафи для конкретних осіб у мовному законі, ще не працює. Втім, Тарас Кремінь пообіцяв все перевірити й нам про це розповісти.

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