Конечно, ругаться народный избранник начал, потому что, видимо, был уверен, что его микрофон выключен. При этом у трибуны собрались и его коллеги по фракции.

Ранее В Раде создали два новых межфракционных объединения - "железная дорога" и "галерка"

Негулевский говорил о жилье для пострадавших от взрыва

"Б**ть е**ная... уважаемые коллеги, 27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв в одной из многоэтажек, 4 погибших (на самом деле 3 – 24 канал), последнего вытащили из-под завалов только на следующий день. Взрыв был настолько мощным, что полностью пострадали два подъезда,

– будто ничего не случилось, продолжил Негулевский.

Нардеп сообщил, что людям предложили жить в общежитии, но этот вариант – лишь временный. Негулевский предложил объявить минуту молчания в память о погибших. Впоследствии он вновь поднял вопрос обеспечения жильем пострадавших и обратился с просьбой обратить на это внимание президенту Зеленскому.

Интересно! Коллеги по парламенту, казалось, не среагировали на нецензурные выражения коллеги. Спикер тоже ему замечания не сделал.

Смотрите видео с начала выступления Игоря Негулевського / На видео нецензурная лексика:

Что известно о взрыве в Новой Одессе: